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مرأة

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:57 م
دومينيك حوراني
دومينيك حوراني
هاجر هانئ
نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورا جديدة لها خلال إستمتاعها بالإجازة الصيفية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى"انستجرام".

وظهرت دومينيك حوراني بإطلالة صيفية، مرتدية كاش مايوه قصير باللون الفوشيا أتسم التصميم بالشراشيب المنسدلة وبصيحة الكتف الواحد، وانتعلت حذاء بلاستيك مسطح.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على شعرها الأشقر المنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسواراتوأعتمدت على البساطة.
بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر
بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر
بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر
بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر
بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر
بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

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بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

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