سياسي ليبي : تحرير طرابلس ومصراتة ينهي الحلم الأردوغاني

قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن إعلان الجيش الليبي تدمير طائرة شحن عسكرية في مطار مصراتة قادمة من تركيا، كانت تحمل ذخائر وأسلحة لدعم الميليشيات، هي ضربة تؤكد سيطرة الجيش الليبي على المجال الجوي بالكامل، وعلى المجاميع المسلحة خاصة ميليشيات مصراتة التي لم تعد لديها القدرة على تهديد المناطق المُحررة أو المناطق العسكرية.



وأضاف الزبيدي خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أن هذا المطار في مصراته هو موقع خطير للغاية، إذ كان نقطة انطلاق للطائرات التي تم تحويرها من التدريب للقتال للاستخدام في قصف المواقع العسكرية أو الأحياء السكنية في غرب ووسط ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تلقي بكل ثقلها في هذه المعركة لأنها معركة تحرير طرابلس ومصراتة بالنسبة لها مصيرية، وأنها آخر القلاع التركية وآخر نقاط الارتكاز لأنقرة في المنطقة العربية.



وأكد أنه في حالة تحرير طرابلس فإن هذا يُمثل انتهاء ما وصفه بـ"الحلم الأردوغاني" في المنطقة العربية وينهي حلم تحويل ليبيا لنقطة انطلاق لتهديد الأمن القومي في دول المغرب العربي ومصر، أو تحويل ليبيا كـ خزينة للسلطان العثماني، مضيفًا أن الأتراك سيستميتون في الدفاع عن هذه المنطقة، ولن يتورعوا في الدفاع عن تلك الأماكن، مشددا على أن المعركة محسومة لصالح الجيش مهمًا كان الدعم التركي.