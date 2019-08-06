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الكهرباء: 15 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:03 م
كهرباء
كهرباء
أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء 15 ألفا و 600 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس الإثنين خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الثلاثاء 31 ألفا و 300 ميجاوات مقابل 30 ألفا و 900 ميجاوات أمس الإثنين، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 25 ألفا و 480 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الثلاثاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة و 35 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الإثنين باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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