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فن

توقف المسلسل التركي patron .. تعرف على السبب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:06 م
صدى البلد
نورا نبيل
بشكل مفاجئ، أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل التركي patron توقف تصويره وأوضحت أن عدم توفر الميزانية السبب في إتخاذ هذا القرار حيث كان العمل يحتاج لميزانية ضخمة خصوصًا وأن كثير من مشاهده كان من المفترض أن يتم تصويرها خارج تركيا.

وكان من المفترض أن يقوم ببطولة هذا المسلسل بوراك دينيز وديلان دينيز.

وكان بوراك دينيز حقق نجاح كبير طوال الفترة الماضية من خلال مشاركته في بطولة عدة مسلسلات منها حكايتنا ومدوجزر والحب لا يفهم من الكلام.

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