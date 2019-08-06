على عكس العسيلي .. فارس كرم يجلس على ركبته من أجل سيدة عجوز

في لفتة إنسانية، فاجأ الفنان اللبناني فارس كرم جمهوره في إحدى حفلاته بالجلوس على ركبتيه لكي يسلم على سيدة عجوز أقدمت عليه وهو على خشبة المسرح.



ونشر فارس عبر حسابه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة لسيدة وعلق قائلا :" بالدني ما في أغلى من الأم... وبنحني قدام محبة هالأم".



وذلك التصرف ياتي عكس تعامل محمود العسيلي مع جمهوره حيث انتشر فيديو لـ محمود العسيلي من إحدى حفلاته، ظهر فيه يحرج أحد معجبيه، ويرفض التصوير معه، قائلا: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا مثلا، أو جامد جدا مثلا.. بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي.. صح ولا أنا غلطان".



وتعرض محمود العسيلي بعد هذا الفيديو لسيل من الانتقادات من متابعيه عبر تويتر، حيث غرد أحدهم: "هو لازم اللي يتصور معاك يبقى معاه واسطة".

