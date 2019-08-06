من داخل السيارة .. شاهد أحدث ظهور لــ سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام ".



وظهرت سيرين عبد النور وهي داخل السيارة وفى يديها آيس كريم، ولاقت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



مليكة والله ــ ايه القمر ده ــ ماشاء الله زى القمر .



يذكر أن سيرين عبد النور كانت قد لعبت بطولة الموسم الثالث من مسلسل “الهيبة” مع بطل العمل الأساسي " تيم حسن ”، فيما لعبت كل من نادين نسيب نجيم ونيكول سابا بطولة الأجزاء السابقة.