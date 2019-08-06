وصف رب أسرة بـ اليهودي القذر.. سباك مصري متهم بمعاداة السامية في بريطانيا.. فيديو وصور

أساء أحد الشباب معاملة عائلة يهودية في بريطانيا وهاجمها واصفا رب الأسرة بـ"اليهودي القذر" ما أثار ضجة في وسائل الإعلام البريطانية واتهمه كثيرون بمعاداة السامية.



الشاب صاحب الـ19 اتضح أنه مصري جاء إلى بريطانيا قبل 5 سنوات قام بدفع عربة الطفل ووصف والده بـ"اليهودي القذر"، كما تم تصويره يركل يافطة إعلانية كانت تقف عندها العائلة، جسبما كشفت صحيفة "دايلي ميل".



تم تصوير الشاب الذي يدعى آدم كاسيدي ولاقت الواقعة رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبرأت جدته منه قائلة ": لقد رأيت الفيديو وهو أمر فظيع.. لم يعيش هنا منذ 6 أسابيع. ابنتي مسلمة وطردتنه بسبب سلوكه".



وردت الجدة بسخرية عند سؤالها حول اهتمامه بالسياسة، قائلة إنها لا تعرف من أين اتته تلك الفكرة، موضحة أن والده ووالدته كانا في مصر



وبين المقطع المصور إهانة الشاب المصري وهو من مشجعي نادي "مانشيستر يونايتد" للعائلة اليهودية بجوار أحد المقاهي في شارع بيتر.



فيما نقلت الصحيفة عن والد الطفل اليهودي قوله إن تلك المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها لحادث عنصري، موضحا أن "معاداة السامية تتصاعد في بريطانيا".



وقالت الصحيفة إن كاسيدي اعتذر عن الواقعة واعترف أنه خذل نفسه وأسرته، موضحة أنه بر الواقعة بأنه استفز بعدما وصفوه بأنه "عربي قذر".



ونقلت عن المصري قوله إنه كان في المنطقة ليقوم بحلاقة شعره ووقت الواقعة كان يتحدث مع صديقه باللغة العربية، مضيفا أن إحدى السيدات قالت شيئا لم يسمعه بينما قال أحد الرجال "عربي قذر" فقام بالرد عليهم.



وأضاف "أنا نادم عل ما حدث"، مشيرا إلى أنه قد يكون فقد وظيفته مشددا على عدم كرهه لليهود.



فيما أوضحت الصحيفة أن كاسيدي انتقل إلى مصر مع والدته لعدة سنوات والتحق بجامعة الأزهر ثم عاد إلى انجلترا ودرس في "صامويل رايدر أكاديمي".



وأضافت أن المصري الذي يعمل في "السباكة" تحدث إلى الشرطة ومن المقرر أن تستمع له حول الحادث، فيما قال أحد جيرانه إنه شعر بالصدمة جراء ما حدث ولم يتمكن من تصديق الأمر عندما رأى الفيديو.



فيما قال متحدث باسم شرطة هيروت فوردشير إنها فتحت تحقيقا في حادث اعتداء عنصري.