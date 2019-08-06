تحقيقات موسعة مع مسلحين أطلقوا الرصاص على تبّاع أثناء سرقة سيارة بالعياط

تجري نيابة العياط تحقيقات موسعة مع 3 مسلحين استولوا علي سيارة نصف نقل وأطلقوا الرصاص علي التباع لمقاومته لهم.



وطلبت النيابة بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بتعرض سيارة نصف نقل للسرقة علي طريق العياط واصابة التباع الخاص بها بطلق ناري أثناء مقاومته منفذي الجريمة، وانتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا الي مسرح الجريمة وتبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل محملة بمخلفات مزرعة استوقفها مسلحون وطلبوا من قائدها والتباع التخلي عن السيارة إلا أن التباع حاول مراوغتهم فأطلق أحدهم الرصاص عليه واستولوا علي السيارة وفروا هاربين.



تم ابلاغ الشرطة ونقل المصاب الي مستشفي قصر العيني لتلقي العلاج، ونجحت التحريات برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة في تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم تشكيل عصابي مسلح لسرقة السيارات والمواطنين وتوصلت التحريات الي أماكنهم ونجحت قوة أمنية في ضبطهم وأرشدوا عن السيارة المسروقة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.





