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محسن صلاح: إعادة معهد الأورام لطبيعته في وقت قصير .. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:04 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح
البهى عمرو
علق المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على مشاركة شركته في ترميم مبني معهد الأورام، وقال إن المقاولون العرب تكون أول المتقدمين للمشاركة فى إعادة الشيء لأصله .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، " 90 دقيقة" المذاع على قناة المحور تقديم الاعلامي محمد الباز، أن المقاولون العرب هي من قامت من قبل فى ترميم مديرية أمن القاهرة والدقهلية والمعهد الإيطالي، ومواقف كثيرة نشارك فيها.

وأشار إلى أن ما تقوم به الشركة يكون بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن رجال الشركة بدأوا العمل فى المعهد من أول يوم، وقاموا بإزالة آثار الحادث وبدأوا فى العمل.

وأوضح أن المكان سيتم تأهيله بالكامل فى وقت قصير، وهناك أشياء كثيرة ستعود لطبيعتها.

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