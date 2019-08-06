اندلاع حريق بمقهى غرب الأقصر .. صور

نشب حريق هائل اليوم داخل كافيه على طريق تمثالى ممنون بغرب الأقصر.



تلقت إدارة الحماية المدنية بالأقصر، بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد الكافيهات، بطريق المسار السياحي، في مدينة القرنة، حيث تم الدفع على الفور بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران.



أسفر اندلاع النيران، عن احتراق محتويات الكافيه بالكامل، تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة للتحقيق .