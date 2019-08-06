الرئيس الأمريكي يوقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يفرض عقوبات جديدة على نظام مادورو الحاكم في فنزويلا يقضي بحظر جميع ممتلكات الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.



وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي منح لوزير الخزانة سلطة تجميد جميع ممتلكات الأفراد الذين يقدمون الدعم المادي لنظام مادورو.



وأوضح أن هذا الأمر التنفيذي يزيد من عزلة حكم مادورو عن النظام المالي العالمي والمجتمع الدولي، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية أصدرت 30 حزمة من العقوبات استهدفت نحو 200 من الأفراد والكيانات بفنزويلا.