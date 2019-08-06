7 إرشادات هامة للقضاء على ثعبان الطريشة بالمنزل

قال الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن أسباب انتشار الطريشة ممثلة في البناء في المناطق النائية وزحف العمران على المناطق الصحراوية.



وأوضح عضو المجلس، في تصريحات لـ صدى البلد، أن التصرفات الطبيعية للنجاة من هجوم ثعبان الطريشة، هو أنه يجب الابتعاد بخطوات بسيطة وهادئة في اتجاه معاكس له، مضيفا أنه من الصعب أن يهاجم ثعبان الطريشة أي شخص إلا إذا كان قد طارده في السابق ويعتبره دفاعا عن النفس.



وأشار فيصل، إلى أن ثعبان طريشة لا يفترس أو يهاجم أي حيوان كالكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يلدغ فقط الشخص الذي يهاجمه أو يدهسه عن طريق الخطأ.



وأوضح عضو المجلس، ان الطريشة يبلغ طوله الإجمالي مجموع الجسم والذيل يكون ما بين 30 إلى 60 سم ولا يزيد طوله على 85 سم حيث إن الإناث تكون أطول من الذكور، لها عيون بارزة وقرنان فوق العيون، لون جلدها أصفر أو رمادي شاحب أو وردي محمّر، وعادةً يتشابه لون جلدها بلون التربة المحيطة.



وأكد فيصل على ضرورة اتباع الارشادات الاتية للقضاء علي ثعبان الطريشة:-



1- إزالة القمامة المنزلية والمخلفات الزراعية والصلبة منها المتواجدة داخل المدن وعلى أطرافها.

2- القضاء علي القوارض والتي هي الغذاء الطبيعي للثعابين.

3- استخدام العطور النفاذة المؤثرة على الجهاز العصبى وتجعله يغادر مناطق التواجد.

5- استخدام الثوم والشيح لصنع رائحة تهيج الجهاز العصبي لثعبان الطريشة.

6- عمل الفخاخ والمصائد وتوضع بالأماكن المتوقع ظهورها لتقليل الأعداد.

7- قطع جزء من جسمه أو رشه بمياه النار.