ألمانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي أمام معهد الأورام

أدانت السفارة الألمانية بالقاهرة بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بشارع قصر العيني بالقاهرة.



وأكدت السفارة - في بيان لها - استنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة كثير من الأبرياء وإصابة آخرين.



وأشارت إلى تضامن ألمانيا مع مصر، مقدمة خالص التعازي لذوي الضحايا والشعب المصري ، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.