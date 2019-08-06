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ألمانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي أمام معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:58 م
انفجار معهد الأورام
انفجار معهد الأورام
أ ش أ
أدانت السفارة الألمانية بالقاهرة بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بشارع قصر العيني بالقاهرة.

وأكدت السفارة - في بيان لها - استنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة كثير من الأبرياء وإصابة آخرين.

وأشارت إلى تضامن ألمانيا مع مصر، مقدمة خالص التعازي لذوي الضحايا والشعب المصري ، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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