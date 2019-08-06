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اقتصاد

"البترول" تطلق مجلد سلامة الخدمات اللوجيستية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:03 م
لوجيستيات
لوجيستيات
مايكل عياد
نجحت شركة رشيد للبترول (راشبتكو) التابعة للهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية، في عمل مجلد السلامة الخاص بالخدمات اللوجيستية من أجل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر بمنظومة النقل البحري و الطيران و البري.

قال بيان صادر عن الوزارة، إن هناك اهتماما كبيرا بمنظومة سلامة العمليات و تكامل الأصول باعتبارها أهم جزء بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، موضحا أن تطوير مجلد السلامة للخدمات اللوجستية أصبح الأول من نوعه فى قطاع البترول المصرى.

أوضح البيان أن المجلد يعتبر دراسة مرجعية مفصلة تساعد الشركات الشقيقة في تحديد المخاطر التي قد تصاحب تلك العمليات اللوجستية وكيفية إدارتها.

وقامت شركة رشيد للبترول من خلال عملية المراجعة الداخلية لمنظومة الخدمات اللوجستية بتحديد عدد من النقاط الرئيسية والتي تتطلب الإهتمام والأولوية في التنفيذ، موضحا أن " رشيد" تقوم بعمل مجلد السلامة للخدمات اللوجستية ، بما يتوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية و حماية البيئة الخاصة بجمهورية مصر العربية و كذلك بريطانيا أخذا فى الاعتبار الأهداف الرئيسية التالية:

- تحديد الحد الأدنى من المعايير والممارسات الدولية الواجب اتباعها في اختيار المعدات والمقاول، التشغيل البحري ... إلخ.
- تطوير إجراءات التشغيل القياسية للأنشطة عالية المخاطر لإدارة المخاطر لأدنى مستوى ممكن عمليا (مستوى الـ ALARP).
- تعريف وتحديد مخاطر الحوادث الكبرى المصاحبة للعمليات اللوجيستية ، واستخدام أسلوب الـ (Bow Tie ) لإدارة هذه المخاطر للوصول بها الي أدنى مستوى ممكن عمليا (مستوى الـ ALARP).
- تحديد عناصر السلامة الهامة (Safety Critical Elements & Tasks)، والأفراد المسؤولين ، كذلك معايير الأداء لتحديد الحواجز (Barriers) المناسبة لـعناصر السلامة الهامة و المتعلقة بالتشغيل اللوجستي.
- توثيق عمليات الضمان للتأكد من وجود جميع الحواجز الخاصة بإدارة المخاطر.

وأشاد المهندس صبرى الشرقاوى رئيس شركة رشيد بالجهود المبذولة من العاملين بالشركة بهدف الاستمرار في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وبهدف دعم منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

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