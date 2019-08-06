ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة 2019 .. الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات سيكون يوم 18 أغسطس 2019.

وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، إنه سيتم إقامة ملتقى تعريفي للطلاب وذويهم لشرح طبيعة الدراسة بالجامعة والإجابة على كل الاستفسارات، وذلك في المقر الإداري بالقرية الذكية بالسادس من أكتوبر، يوم الأربعاء 7 أغسطس .

وأضاف الجوهرى أن الملتقى التعريفى يتزامن مع استعدادات الجامعة لاستقبال الدفعة الثالثة للدراسة في كليتين بها، هما الهندسة وإدارة الأعمال.

وأكدت الجوهرى ان القبول يعتمد على اجتياز اختبارات القبول وتوافر الأماكن الشاغرة لجميع حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبة علمي علوم - علمي رياضة) والشهادات الاجنبية والعربية والأزهرية بشرط تحقيق حد أدنى .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة بدر تفتح باب التقديم لكلياتها.. تعرف على الشروط

55 % لـ القبول بالصيدلة والإعلام.. كل ما تريد معرفته عن التقديم بجامعة سيناء

بداية من الغد ولمدة 23 يوما.. كلية الشرطة تبدأ تلقى طلبات الالتحاق إلكترونيا

تنسيق 2019.. تعرف على التنسيق الداخلي لأهم الجامعات الخاصة في مصر

الجامعة المصرية اليابانية تغلق باب القبول .. 18 الجاري

تنسيق الجامعات الخاصة 2019 .. مدينة زويل تمد فترة القبول بكليات القمة حتى الخميس القادم

ترشيحاتنا

انتحار سجين برازيلي فشل في الهرب متنكرا في زي ابنته .. صور

صحيفة مغربية تشن هجوما على أحمد أحمد.. لهذا السبب

خاص.. أول رد من المقاولون العرب على مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر وسبب تعثرها.. فيديو

ضابط يطرد مسافرين لتعاملهما بعنف من الركاب.. فيديو

بـ 70 مليون يورو.. ديبالا يرحل عن يوفينتوس وينتقل إلى توتنهام

تلغي حفل زفافها بسبب رفض المعازيم دفع المال لحضور الفرح

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

مباراة الأهلي واطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا تذاع على هذه القناة

الجهاز الفني للأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا

تقسيم الأبراج الجديد..عيوب ومميزات البرج الجديد "حواء"

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

أول تعليق من صاحبة الصورة المأساوية في انفجار معهد الأورام .. فيديو

فضحية الإرهابي معتز مطر .. يسرق 75 ألف دولار للاتجار بالحشيش

أطعمة تسبب النقرس وتخلصى من ارتفاعه بدون أدوية بهذه الحيل

أخبار التعليم .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02% لـ هندسة و90.73% لـ حاسبات.. 17 أغسطس بدء تنسيق الدبلومات الفنية.. والشهادات المعادلة حتى نهاية الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين