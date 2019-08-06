تنسيق الجامعات الخاصة 2019 .. الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بها

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات سيكون يوم 18 أغسطس 2019.



وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، إنه سيتم إقامة ملتقى تعريفي للطلاب وذويهم لشرح طبيعة الدراسة بالجامعة والإجابة على كل الاستفسارات، وذلك في المقر الإداري بالقرية الذكية بالسادس من أكتوبر، يوم الأربعاء 7 أغسطس .



وأضاف الجوهرى أن الملتقى التعريفى يتزامن مع استعدادات الجامعة لاستقبال الدفعة الثالثة للدراسة في كليتين بها، هما الهندسة وإدارة الأعمال.



وأكدت الجوهرى ان القبول يعتمد على اجتياز اختبارات القبول وتوافر الأماكن الشاغرة لجميع حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبة علمي علوم - علمي رياضة) والشهادات الاجنبية والعربية والأزهرية بشرط تحقيق حد أدنى .