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اقتصاد

504.21 مليار جنيه حجم النقود المتداولة في أبريل الماضي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:00 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفع حجم النقود المتداولة داخل السوق إلي 504.21 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 485.6 مليار جنيه في مارس السابق بفارق 18.61 مليار جنيه، ومقارنة بـ476.2 مليار جنيه في فبراير 2019 بزيادة بلغت28.1 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم تداول عملة الـ25 قرشا بـ175 مليون جنيه خلال شهري أبريل ومارس من العام الجاري مقابل 174 مليون في فبراير السابق.

أما عملة الـ50 قرشا فبلغت تداولها بنحو 463 مليون جنيه في إبريل السابق مقابل 460 مليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 459 مليون جنيه في فبراير 2019.

ووصلت تداولات الـ100 قرش لـ1.55 مليار جنيه مقابل 1.53 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 1.51 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

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