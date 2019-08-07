504.21 مليار جنيه حجم النقود المتداولة في أبريل الماضي

ارتفع حجم النقود المتداولة داخل السوق إلي 504.21 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 485.6 مليار جنيه في مارس السابق بفارق 18.61 مليار جنيه، ومقارنة بـ476.2 مليار جنيه في فبراير 2019 بزيادة بلغت28.1 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم تداول عملة الـ25 قرشا بـ175 مليون جنيه خلال شهري أبريل ومارس من العام الجاري مقابل 174 مليون في فبراير السابق.





أما عملة الـ50 قرشا فبلغت تداولها بنحو 463 مليون جنيه في إبريل السابق مقابل 460 مليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 459 مليون جنيه في فبراير 2019.



