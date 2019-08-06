لحظة انقطاع الحيل بعدما قفز من ارتفاع 100 متر.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادم يظهر لحظة سقوط شاب من ارتفاع شاهق، أثناء مماريته رياضة القفز بالحبال.



ولسوء الحظ انقطع الحبل المعلق بالشاب البالغ من العمر 39 عامًا، وذلك على إرتفاع قاتل تجاوز الـ 100 متر فى منطقة اجدينيا ببولندا.



إلا أن القدر أنقذ هذا الشاب بعدما أفلت من الموت بأعجوبة بينما أصيب بكسر في العمود الفقري ورضوض داخلية، جراء السقوط المخيف فى الساعة السادسة مساءً أول أمس.



من ناحية أخري فتحت السلطات التحقيق فى الواقعة، للووقوف على سبب هذا الحادث.



