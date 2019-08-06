وفاة زعيمة الحزب الحاكم ووزيرة خارجية الهند السابقة

توفيت اليوم الثلاثاء، وزيرة خارجية الهند السابقة، وزعيمة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، سوشما سواراج.



وقالت إذاعة "فويس أوف أمريكا" إن وزير الخارجية الهندية السابقة توفت داخل إحدى مستشفيات عن عمر يناهز 67 عاما.



وتولت وزارة الخارجية في الفترة ما بين مايو 2014، وحتى مايو 2019.



وتجدر الإشارة إلى أن سوشما كانت ثاني وزير خارجية في تاريخ الهند.



وقالت صحيفة "إنديا توداي" إنها ماتت معاناتها من أزمة قلبية.

