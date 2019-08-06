انهيار سور عقار بشارع الجلاء دون خسائر بالأرواح بنطاق حي غرب المنصورة

انهار سور عقار اليوم الثلاثاء بشارع الجلاء فيما وجه المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة المهندس فتحى المحلاوى رئيس جهاز الخدمات ، واكرم السقا وكيل جهاز الخدمات بحي غرب المنصورة ، ومسئولى الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحى غرب برفقة كول أمنى من قسم أول المنصورة ، الحماية المدنية ، الإسعاف إلى محيط العقار.



وبالمعاينة تبين وجود إنهيار سور الدور الثالث العلوى لعقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ، دون أى خسائر بالأرواح بشارع المراعي بمنطقة شارع الجلاء



وعلى الفور تم إزالة موطن الخطورة بالعقار ، وإصدار قرار من الوحدة المحلية بحي غرب المنصورة بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار ، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة.