ننشر نتيجة تنسيق أقسام هندسة القاهرة

اعتمد الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة تنسيق الاقسام طبقا لرغبات الطلاب ومجموع الطلاب بالسنة الاعدادية بعد حساب المواد المرجحة طبقا لكل قسم وذلك للطلاب الجدد بنظام الفصلين.



ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري نتيجة التنسيق بأقسام هندسة القاهرة بعد أن اعتمدها عميد الكلية ليتم تطبيقها علي الطلاب المنقولين للسنة الاولي للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنظام الفصلين



النتيجة كما يلي ( المجموع من ١٦٥٠ ) :

هندسة الحاسبات ١٤٢٥.٦٧

هندسة الالكترونيات و الاتصالات ١٣٢٥

هندسة القوي الكهربية ١٢٥٧.٦٧

الهندسة الحيوية الطبية و المنظومات ١٢٥٢.٣٣

الهندسة المعمارية ١١٠٧.٢٠

الهندسة الميكانيكية ١١٠٥.٥٠

هندسة الطيران و الفضاء ١٠٩٨.٥٠

الهندسة المدنية ٩٧٩.١٣

الهندسة الكيميائية ٩٣٤.٥٧

هندسة البترول ٩٣٠

الهندسة الجيولوجية و التعدين ٨٤٢.٦٠

هندسة الفلزات ٨.٤.٤٣

