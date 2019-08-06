حادث جديد.. تفاصيل إطلاق النار داخل متجر بـ ولاية لويزيانا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية وقوع حادث إطلاق النار داخل متجر بولاية لويزيانا الأمريكية، في حادث جديد ضمن حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة.



وقالت شرطة الولاية إنها تلقت اتصالا هاتفيا بوقوع حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري، وتم الانتقال إلى مكان الحادث بسرعة.



ووقع شجار بين شخصين استخدما فيه البنادق داخل المتجر ما تسبب في حالة هلع، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد المارة، أعقبه هروب الشخصين المتشاجرين.



وقال مسئول بشرطة الولاية إن الأمر مشاجرة بين شخصين، وليس حادث إطلاق نار.