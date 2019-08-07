تعتمد على مخابرات دولية.. خبير أمني: السيسي يعلم تماما إستراتيجية وخطط الإرهاب.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنه في عام 2011 و2012 كانت العناصر الإرهابية تسير في شمال سيناء بعربات عليها رشاشات ولا أحد يستطيع التحدث معهم.



وأضاف اللواء محمد الغباري في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه بعد ثورة 30 يونيو طلب الرئيس السيسي من الشعب إعطائه تفويض بمحاربة الإرهاب مباشرة، وهذا لم يحدث من قبل.



وتابع اللواء محمد الغباري،:" الرئيس السيسي كان على علم بإستراتيجية وخطة العناصر الإرهابية التي تعتمد على مخابرات دول، و والسيسي قام بتحضير المسرح السياسي والعسكري لمواجهة العناصر الإرهابية في سيناء".



وأكمل اللواء محمد الغباري:" بدأت القوات المسلحة فى إجراء عمليات الشهيد 1 و 2 وتطهير جبل الحلال والعملية العسكرية الشاملة للقضاء على جذور الإرهاب بأمر من رئيس الجمهورية".

