الوفاء الحقيقي.. ماذا فعل هذا الزوج لإنقاذ زوجته

لم يبخل زوج كويتى على زوجته وحبيبته بعدام قرر التبرع لها بكليته من أجل إنقاذ حياتها التى كانت على المحك، بعدما عانت من مرض الفشل الكلوى.



وتردت حالة الزوجة تماماص فكان الفرار بجراحة عاجلة لزرع كلى لها، فتطوع زوجها بكليته لإنقاذ حياتها، إلا أنه بعد التبرع بأسبوع فى لندن، حدث ما لم يتوقعه أحد.



كان قد تعرض الزوج لانتكاسة صحية، تسببت فى انهيار وظائف جسده، وفي النهاية كان الموت مصيره المحتوم بعدما حاول إنقاذ شريكة حياته.



وبحسب إرم نيوز، كانت قد نجحت عملية زراعة الكلي للزوجة، بعدما استقرت حالتها الصحية وبدأت فى التحسن، بينما مات الزوج الوفى.