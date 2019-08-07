التموين: استثمارات بـ 49 مليار جنيه في 3 سنوات وفرت 415 ألف فرصة عمل

كشف إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول إجمالي استثمارات الجهاز خلال الفترة من 2016 حتي نهاية العام المالي الماضي بلغت 49 مليار جنيه .





أوضح في تصريحات له اليوم، أن تلكك الاستثمارات شملت 18 مشروعا علي مستوي 11 محافظة مصرية، ساهمت في توفير نحو 415 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



