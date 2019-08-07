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اقتصاد

التموين: استثمارات بـ 49 مليار جنيه في 3 سنوات وفرت 415 ألف فرصة عمل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:22 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح
كشف إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول إجمالي استثمارات الجهاز خلال الفترة من 2016 حتي نهاية العام المالي الماضي بلغت 49 مليار جنيه .

أوضح في تصريحات له اليوم، أن تلكك الاستثمارات شملت 18 مشروعا علي مستوي 11 محافظة مصرية، ساهمت في توفير نحو 415 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن هناك اهتماما لدي الجهاز بتوسيع عملياته من منافذ تجارة التجزئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب و بيع المنتجات بأسعار مناسبة لتحقيق مبدأ المنافسة والقضاء على الاحتكار.

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