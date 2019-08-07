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على حسن: نجحنا في الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وكلنا في خندق واحد لدحر الإرهاب

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:42 ص
على حسن رئيس تحرير
على حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
هاني حسين
قال على حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإرهاب في مرحلة الحصار بسبب ما يقوم به أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود في سيناء وكافة ربوع الوطن.

وأضاف "حسن"  في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلاً:" تحية واجبة إلى أرواح شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة الذين ساهموا في استكمال مسيرة التنمية".

وتابع :" نجحنا في الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وكلنا في خندق واحد لمواجهة الإرهاب وأولنا الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة والشعب".

وأكمل رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط:" نحن في مرحلة اصطفاف وطني لدحر واقتلاع الإرهاب من جذوره، ففي عام 2012 كنّا نرى حوالي 200 إرهابي أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو يطلقون النيران بشكل عشوائي على المواطنين، ولكن هذا المشهد اختفى بفضل بطولات القوات المسلحة والشرطة ووعي الشعب المصري الرافض لتواجد الجماعة الإرهابية".

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