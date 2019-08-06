إقامة 18 مشروعا استثماريا بتكلفة 175 مليون جنيه في البحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إقامة ١٨ مشروعا استثماريا متنوعا بلغت تكاليفها الاستثمارية ١٧٥ مليون جنيه توفر حوالى ٤٤٠ فرصة عمل ، بالإضافة إلي العديد من فرص العمل غير المباشرة .



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ و عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام للمحافظة و حازم الأشموني - السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة .



ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة تقوم بالمراجعة والتفتيش علي جميع المشروعات التي تم التصديق عليها والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمنى لكل مشروع وجدية أصحابها في تنفيذ تلك المشروعات ومتابعتها والوقوف علي مصداقيتها ونسب ومراحل التنفيذ مع توثيق تلك المراحل أولا بأول.



وشدد المحافظ على التزام أصحاب المشروعات الواقعة بنطاق قري مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة بتعيين ٥٠٪ من العمالة من أبناء تلك القري.



وانتهت اللجنة الى موافقتها على إقامة المشروعات الآتية وبياناتها كالتالي: اقامة ثلاجة خضار وفاكهه علي مساحة ٢٠٠٠م٢ بناحية منطقة الإنطلاق قرية أبوبكر الصديق مركز بدر بتكاليف استثمارية ٥٠٠ ألف جنية توفر ١٥ فرصة عمل، ومنفذ بيع آلات ري وتنقيط ومعدات زراعية على مساحة ١٥٠م٢ بقرية أبو بكر الصديق غرب النوبارية بمركز أبوالمطامير بتكاليف استثمارية مليون و٢٣٣ ألف جنية توفر ٥ فرص عمل.



وتمت الموافقة على فتح محلات خدمة آلات زراعية على مساحة ٨٤م٢ غرب النوبارية بتكاليف إستثمارية ٣٤٤ألف جنية توفر ٥ فرص عمل واقامة ثلاجة تجميد خضروات وفاكهه على مساحة ٨٠٠م٢ بناحية مزرعة عمرو بن العاص بمركز بدر بتكاليف إستثمارية مليون و٦٥٠ ألف جنية توفر ٣٠ فرصة عمل و ثلاجة اخرى لحفظ خضار وفاكهه على مساحة ٣٤٠م٢ بناحية قرية الفتح الرابعة بذور مركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٢ مليون جنية وتوفر ٨ فرص عمل.



بالإضافة إلى إقامة محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية علي مساحة ٨٧٥م٢ بناحية قرطسا بمركز دمنهور بتكاليف استثمارية مليون و٢٥٠ ألف جنيه وتوفر ٥ فرص عمل بخلاف العمالة الموسمية.



إنشاء محلات مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية وبذور وتقاوي وأدوات ري وتنقيط على مساحة ١١٨٠م٢ بناحية أحمد بدوي زمام خط ٩ النوبارية بمركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٨٣١ ألف جنيه توفر ٢٠ فرصة عمل والموافقة أيضا على إقامة مشروع خلاصة المعجنات من الفواكه والخضروات والمشروبات الطبيعية علي مساحة ١٠٠٠ م٢ بوادي النطرون بتكاليف استثمارية ٣ ملايين و١٠٠ ألف جنيه وتوفر ٣٠ فرصة عمل.



وفتح محلات خدمة آلات زراعية على مساحة ٢٣٠م٢ بناحية قرية عبد العظيم أبو العطا بالنوبارية بمركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٨٦٠ ألف جنيه وتوفر ١٥ فرصة عمل.



إقامة حظيرة مواشي علي مساحة ٩٠٠م٢ ومحلات مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة ٣٥٠م بناحية الانطلاق جمعية ٢٥يناير جنوب التحرير مركز بدر بتكاليف استثمارية ٢ مليون و ٥٠٠ ألف جنية وتوفر ٣٠ فرصة عمل ،محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة ٤٠٠٠ م٢ بناحية كوم البركة بكفر الدوار بتكاليف استثمارية ٥ ملايين و٩٠٠ ألف جنيه وتوفر ٢٠٠ فرصة عمل بالإضافة إلى فتح محلات لبيع منتجات زراعية علي مساحة ١٢٠م٢ بناحية قرية حسين - الصديق مركز أبو المطامير بتكاليف إستثمارية ١٢٣ ألف جنيه وتوفر ٥ فرص عمل.



كما تمت الموافقة على فتح محلات لبيع مبيدات وأسمدة وآلات ري وتنقيط ومعدات زراعية على مساحة ٦٠٠م٢ بناحية المزرعة الثانية زمام شركة النوبارية لإنتاج البذور بمركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٨٧٢ ألف جنيه وتوفر ٥ فرص عمل ، ومحطة تموين سيارات وآلات زراعية وجرارات علي مساحة ١٠٥٠م بناحية قرية الصبيه بتروجي بمركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٢ مليون و٥٠٠ ألف وتوفر ١٥ فرصة عمل وفتح محلات آلات زراعية على مساحة ٤٢ م٢ بناحية قرية عبد العظيم أبو العطار بغرب النوبارية مركز أبو المطامير بتكلفة ٣٤٤ ألف جنيه وتوفر ٥ فرص عمل .



ووافقت اللجنة العليا للاستثمار على تحويل مساحة ٢٠٠٠م٢ بمركز وادي النطرون من استصلاح وزراعة إلى أرض مشروعات لإقامة مصنع لفرز الرمال بتكلفة ٢ مليون جنيه وتوفر ٢٥ فرصة عمل .



إقامة مشروع إنتاج داجني على مساحة ٢٤٠٠م٢ بقرية بني سلامة بمركز وادي النطرون بتكاليف استثمارية ١٤٩ مليون جنيه وتوفر ١٨ فرصة عمل بخلاف العمالة المباشرة.

