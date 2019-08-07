ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في أسيوط .. صور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:00 ص
صلاة عيد
صلاة عيد
إيهاب عمر
أعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط عن تخصيص 139 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز المحافظة .

وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه تم تحديد ساحتين بحي شرق أسيوط ومثلهما بحي غرب أسيوط و3 ساحات بمركز أسيوط و 12 ساحة بمركز منفلوط بالإضافة الى 3 ساحات مستحدثة و 11 بقرية بني عديات بالإضافة الى 4 ساحات مستحدثة بقرية بني عديات .

وأضاف قبيصي انه تم تخصيص 12 ساحة بمركز البداري موزعة بعدد من القرى بالإضافة الى ساحة مستحدثة و 19 ساحة بمركز القوصية و 26 ساحة بمركز ديروط و 6 ساحات بمركز الغنايم و 3 ساحات بمركز صدفا و9 ساحات بمركز أبوتيج و 10 ساحات بمركز الفتح و 8 ساحات بمركز أبنوب و 4 ساحات بمركز ساحل سليم .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط على عدم السماح باعتلاء أي إمام غير أزهري لمنابر المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك حيث تم تحديد خطيب أساسي وآخر احتياطي ليحل محله في حالة حدوث أي طارئ مشيرًا إلى تجهيز تلك الأماكن وتزويد تلك الأماكن بمكبرات الصوت وتحديد مكان كمصلى للنساء.


ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في أسيوط .. صور
ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في أسيوط .. صور
ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في أسيوط .. صور
ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في أسيوط .. صور
ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في أسيوط .. صور

ترشيحاتنا

صحيفة مغربية تشن هجوما على أحمد أحمد.. لهذا السبب

قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك وبطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا .. تعرف عليها

تقرر إنهاء حياتها بعد خسارتها معركتها مع مرض السرطان

تعتمد على مخابرات دولية.. خبير أمني: السيسي يعلم تماما إستراتيجية وخطط الإرهاب.. فيديو

أول تعليق من صاحبة الصورة المأساوية في انفجار معهد الأورام .. فيديو

عبير فؤاد تكشف حقيقة الأبراج الفلكية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين