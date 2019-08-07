ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في أسيوط .. صور

أعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط عن تخصيص 139 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز المحافظة .



وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه تم تحديد ساحتين بحي شرق أسيوط ومثلهما بحي غرب أسيوط و3 ساحات بمركز أسيوط و 12 ساحة بمركز منفلوط بالإضافة الى 3 ساحات مستحدثة و 11 بقرية بني عديات بالإضافة الى 4 ساحات مستحدثة بقرية بني عديات .



وأضاف قبيصي انه تم تخصيص 12 ساحة بمركز البداري موزعة بعدد من القرى بالإضافة الى ساحة مستحدثة و 19 ساحة بمركز القوصية و 26 ساحة بمركز ديروط و 6 ساحات بمركز الغنايم و 3 ساحات بمركز صدفا و9 ساحات بمركز أبوتيج و 10 ساحات بمركز الفتح و 8 ساحات بمركز أبنوب و 4 ساحات بمركز ساحل سليم .



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط على عدم السماح باعتلاء أي إمام غير أزهري لمنابر المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك حيث تم تحديد خطيب أساسي وآخر احتياطي ليحل محله في حالة حدوث أي طارئ مشيرًا إلى تجهيز تلك الأماكن وتزويد تلك الأماكن بمكبرات الصوت وتحديد مكان كمصلى للنساء.





