جمارك بورسعيد تحبط تبديد شحنة أحذية محظورة بـ11.9 مليون جنيه

أحبطت جمارك منفذ بورسعيد، محاولة تبديد إحد شركات الاستيراد والتصدير شحنة أحذية مستوردة قادمة من الصين، مخالفة لبنود الاستيراد وسبق رفضها لوجود شبهة في خطورتها علي الصحة العامة وفقا لتقارير صادرة من الجهات الرقابية المختصة.



كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك ان قيمة الغرامة المقدرة علي الشحنة بلغت 11.9 مليون جنيه، غير أن نتائج الفحص النهائي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، طلبت اعدام الشحنة أو اعادة تصديرها



تم تشكيل لجنة جمركية من "أحمد عيد الحلو ،ناصر خلف ،أحمد صلاح ، إسلام شكرى ،ممدوح يوسف ،نانى راشد،عمرو محمد ، وليد والى،عادل عبد الفتاح، سهام عمر" وتحرير محضر بالواقعة ، واخطار عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى لإتخاذ الإجراءات القانونية .



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي



