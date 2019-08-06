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أخبار البلد

وفاة 4 عمال بمشروع غرب المنيا في حادث سير

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:30 م
وزارة الزراعية المصرية
وزارة الزراعية المصرية
جمال صلاح الدين
نعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وقيادات الوزارة والعاملون فيها ، أربعة من العاملين في مشروع غرب المنيا والذين لقوا مصرعهم في حادث سير نتيجة اصطدام سيارتهم مع سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه على طريق المنيا الواحات البحرية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الضحايا هم محمد نبيل سائق ، وجمال محمد علي عامل بقطاع الإنتاج ، واحمد رجب بمعهد الأراضي والمياه ، وعمر الضوى صادق عامل بالمشروع.

وصدرت تعليمات إلى الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على مشروع غرب المنيا بتقديم كافة أوجه المساعدة لأسر الضحايا وتسهيل إجراءات الحصول على مستحقاتهم المالية، وفق ما ذكر بيان الوزارة.

وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا الحادث الأليم والحزن الشديد على ضحاياه شهداء العمل والإنتاج.

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