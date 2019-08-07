نجم منتخب كرة اليد السابق: المنظومة الجديدة تؤتي ثمارها بـ النتائج الجيدة.. فيديو

قال الكابتن محمد كشك، نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، إن فوز منتخب مصر لكرة الناشئين تحت سن 19 عاماً علي نظيره السويدي يأتي ضمن سلسلة انتصارات وانجازات كرة اليد المصرية خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف "كشك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الفوز الذي حققه المنتخب المصري علي نظيره السويدي يتعبر فوز من العيار الثقيل وذلك لأن المنتخب السويدي هو بطل أوروبا.





وأشار نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، إلى أن المنتخبات المصرية أصبح لديها روح جديدة ونظام جديد للعب.



