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نجم منتخب كرة اليد السابق: المنظومة الجديدة تؤتي ثمارها بـ النتائج الجيدة.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:36 ص
منتخب مصر لكرة الناشئين
منتخب مصر لكرة الناشئين
محمد القاضي
قال الكابتن محمد كشك، نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، إن فوز منتخب مصر لكرة الناشئين تحت سن 19 عاماً علي نظيره السويدي يأتي ضمن سلسلة انتصارات وانجازات كرة اليد المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "كشك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الفوز الذي حققه المنتخب المصري علي نظيره السويدي يتعبر فوز من العيار الثقيل وذلك لأن المنتخب السويدي هو بطل أوروبا.

وأشار نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، إلى أن المنتخبات المصرية أصبح لديها روح جديدة ونظام جديد للعب.

وأكد أن المنظومة الجديدة لاتحاد كرة اليد تأتي ثمارها من خلال النتائج الجيدة خلال الفترة الأخيرة.

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