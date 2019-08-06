ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مساكن جديدة على القمر.. مدة الإقامة فيها سنة واحدة فقط

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:39 م
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن حلم العيش على القمر بات قريبًا للغاية، بعدما أعلنت شركة ناشئة في بورتوريكو، عن خططها لإقامة مساكن مدمجة مكتفية ذاتيًا هناك.

وبحسب صحيفة البيان ستتيح تلك المنازل لرواد الفضاء العيش والعمل لمدة تصل إلى عام، وهو الأمر الذى سيمكن وكالة ناسا الفضائية وغيرها من إجراء الاختبارات والتجارب لتعزيز المهام إلى الفضاء السحيق في المستقبل.

وحملت تلك المساكن اسم "رامننت"، وهى مصممة لتناسب مركبة تجارية بطول خمسة أمتار ولتوفير حجم مضغوط يصل إلى ألف متر مكعب، وهي تدعم بقاء ثمانية رواد فضاء في مهام تصل إلى 12 شهرًا.

وقالت الشركة: "تتيح المساكن القمرية إجراء المزيد من الأبحاث العملية، بما في ذلك استكشاف قدرة جسم الإنسان على التكيف في بيئات معادية ومنخفضة الجاذبية" مضيفة إن القمر يحتوي على موارد مثل الماء والجليد، التي يمكن استخراجها واستخدامها من قبل الإنسان للاستهلاك أو إنتاج وقود المركبات.

يذكر أن تلك المساكن القابلة للتوسع مصممة أيضا لدعم أنظمة دعم الحياة في حلقة مغلقة، مما يعني أن سكانها سيكونون قادرين على العيش من دون الحاجة إلى تموين خارجي حيث سيتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الكهرباء التي تولدها الطاقة الشمسية في تشغيل الأنظمة على متنها.

ترشيحاتنا

تحطم طائرة فريق المغنية الأمريكية بينك في الدنمارك

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

مدرب صن داونز يكشف سر التفوق الكاسح لجنوب أفريقيا على الكرة المصرية

اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 6-8 -2019.. الأحمر يحصل على رخصة الأندية المحترفة

بـ بلوزة شفافة وبطن مكشوف.. إطلالة جريئة لـ زوجة راغب علامة فى فرنسا.. شاهد

من المريلة حتى الدبلة.. صورة 3 بنات تشعل فيس بوك

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

مباراة الأهلي واطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا تذاع على هذه القناة

الجهاز الفني للأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا

تقسيم الأبراج الجديد..عيوب ومميزات البرج الجديد "حواء"

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

أول تعليق من صاحبة الصورة المأساوية في انفجار معهد الأورام .. فيديو

فضحية الإرهابي معتز مطر .. يسرق 75 ألف دولار للاتجار بالحشيش

أطعمة تسبب النقرس وتخلصى من ارتفاعه بدون أدوية بهذه الحيل

أخبار التعليم .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02% لـ هندسة و90.73% لـ حاسبات.. 17 أغسطس بدء تنسيق الدبلومات الفنية.. والشهادات المعادلة حتى نهاية الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين