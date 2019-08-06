مساكن جديدة على القمر.. مدة الإقامة فيها سنة واحدة فقط

يبدو أن حلم العيش على القمر بات قريبًا للغاية، بعدما أعلنت شركة ناشئة في بورتوريكو، عن خططها لإقامة مساكن مدمجة مكتفية ذاتيًا هناك.



وبحسب صحيفة البيان ستتيح تلك المنازل لرواد الفضاء العيش والعمل لمدة تصل إلى عام، وهو الأمر الذى سيمكن وكالة ناسا الفضائية وغيرها من إجراء الاختبارات والتجارب لتعزيز المهام إلى الفضاء السحيق في المستقبل.



وحملت تلك المساكن اسم "رامننت"، وهى مصممة لتناسب مركبة تجارية بطول خمسة أمتار ولتوفير حجم مضغوط يصل إلى ألف متر مكعب، وهي تدعم بقاء ثمانية رواد فضاء في مهام تصل إلى 12 شهرًا.



وقالت الشركة: "تتيح المساكن القمرية إجراء المزيد من الأبحاث العملية، بما في ذلك استكشاف قدرة جسم الإنسان على التكيف في بيئات معادية ومنخفضة الجاذبية" مضيفة إن القمر يحتوي على موارد مثل الماء والجليد، التي يمكن استخراجها واستخدامها من قبل الإنسان للاستهلاك أو إنتاج وقود المركبات.



يذكر أن تلك المساكن القابلة للتوسع مصممة أيضا لدعم أنظمة دعم الحياة في حلقة مغلقة، مما يعني أن سكانها سيكونون قادرين على العيش من دون الحاجة إلى تموين خارجي حيث سيتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الكهرباء التي تولدها الطاقة الشمسية في تشغيل الأنظمة على متنها.