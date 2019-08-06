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اقتصاد

جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب نقد أجنبي ومواد مخدرة.. صور

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:38 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي و نورهان خفاجي
أحبطت جمارك الطرود البريدية برئاسة عبدالمنعم عليوة، 3 محاولات لتهريب نقد أجنبي ومستلزمات طبية ومواد مخدرة.

كانت المحاولة الأولى عبارة عن تهريب 5350 دولار مخبأة بنموذج كتابـ و الثانية عبارة عن 20.500 ألف عبوة مستلزمات طبية مغطاة بالقماش، والثالثة كانت 16.5 كجم من نبات القات المخدر بطرد قادم من إثيوبيا.

تم تشكيل لجنة جمركية من " عبير عبد السلام،وفاء على ،أحمد رشاد"، وتحرير 3 محاضر بالواقعة بعد اخطار هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية لاتخاذ الإجراءات.

جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب نقد أجنبي ومواد مخدرة.. صور
جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب نقد أجنبي ومواد مخدرة.. صور
جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب نقد أجنبي ومواد مخدرة.. صور

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