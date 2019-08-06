جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب نقد أجنبي ومواد مخدرة.. صور

أحبطت جمارك الطرود البريدية برئاسة عبدالمنعم عليوة، 3 محاولات لتهريب نقد أجنبي ومستلزمات طبية ومواد مخدرة.



كانت المحاولة الأولى عبارة عن تهريب 5350 دولار مخبأة بنموذج كتابـ و الثانية عبارة عن 20.500 ألف عبوة مستلزمات طبية مغطاة بالقماش، والثالثة كانت 16.5 كجم من نبات القات المخدر بطرد قادم من إثيوبيا.



تم تشكيل لجنة جمركية من " عبير عبد السلام،وفاء على ،أحمد رشاد"، وتحرير 3 محاضر بالواقعة بعد اخطار هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية لاتخاذ الإجراءات.



