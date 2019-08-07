أوقاف أسوان تستعد لعيد الأضحى المبارك بـ 95 ساحة و1978 مسجدًا

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان لاستقبال عيد الأضحى المبارك على مستوى مراكز ومدن المحافظة .





ومن جانبه قال محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تم تحديد 95 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة موزعة على جميع المراكز والمدن والقرى لإستيعاب أعداد المصلين حسب الكثافة السكانية ، بجانب مساجد المحافظة البالغ عددهم 1978 مسجدًا .





وأشار محمود قناوى إلى أن الساحات التى تم تخصيصها لأداء صلاة العيد منها 27 ساحة بدائرة مركز ومدينة أسوان ، و12 ساحة بدائرة مركز ومدينة دراو ، و5 ساحات بدائرة مركز كوم أمبو ، و4 ساحات بدائرة مركز نصر النوبة ، و47 ساحة بدائرة مركز ومدينة إدفو .



