شيماء سيف تنشر صور عيد ميلادها.. والجمهور: تستاهلي أكتر من كدا

نشرت الفنانة شيماء سيف، على خلال حسابها الشخصي عبر "إنستجرام" صور من الاحتفال بعيد ميلادها.



وعلقت شيماء سيف، على الصورة، قائلة":"بجد محبتكم دى اغلى حاجة فحياتى شكرا لتعبكم وأجمل صور وفيديوهات ومعايدات انتو اغلى ناس فحياتى " .



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



كل عام وانتى طيبه وبخير ــ كل سنة انت طيبة ياقمر ــ يا حبيبتي انتي تستاهلي اكتر من كدا ــ عقبال 10000 سنة



يذكر أن شيماء سيف نافست فى شهر رمضان من خلال مسلسل "بدل الحكاية 3 ، ومسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.

