أوقاف أسوان توضح أماكن التبرع بصكوك الأضاحي لتوزيعها على الفقراء

قال الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه فى إطار الإستعدادات المتواصلة لاستقبال عيد الأضحى المبارك تم توجيه دعوة عامة للتبرع بصكوك الأضاحى ولتوزيعها على الفقراء والمحتاجين .





وأشار محمود قناوى إلى أن الهدف الأسمى والأساسى من التبرع بصكوك الأضاحى هو العمل على نشر مبادئ الإسلام فى تحقيق التكافل الإجتماعى فى إطار توجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف حيث أن ثمن الصك يبلغ 1800 جنيه.





وأشار قناوى إلى أن الصكوك واللحوم متوفرة بالمديرية وبعض المساجد بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث إن عدد الشراء وصل حتى الآن إلى 50 صكًا وأن المديرية توفر خدمة توصيل الصكوك إلى المنازل .





وأضاف أن هذه المساجد تشمل مسجد الحاج حسن ومسجد البيومى ومسجد عمر بن الخطاب بإدفو ، ومسجد النصر ومسجد النور ومسجد صحارى الكبير وجارى التواصل مع المواطنين لشراء الصكوك وذلك من خلال التواصل مع مدير المديرية ومدير الدعوة .



