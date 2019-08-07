مطالب بإصدار قانون المرور الجديد للسيطرة على السيارات الإرهابية

طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون المرور الجديد لتلافي حدوث عمليات إرهابية تهدد سلامة الوطن والمواطنين.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من الإرهابيين استغلوا قيام الثورة وقاموا بسرقة عدد كبير من السيارات واستخدامها في شن هجمات إجرامية على المواطنين لإحداث خسائر الدولة ونشر صورة سيئة عن مصر بأنها دولة لا تتمتع بالأمن والأمان.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه لابد أن تقوم الدولة بتكثيف الجهود لضبط هذه السيارات ومعاقبة سارقيها، مشددًا على استخدام وسائل حديثة في ضبطها لتسهيل عملية الضبط والإحضار لجميع العناصر الإرهابية.



وأكد على ضرورة استخدام البرامج المرتبطة بالانترنت للكشف عن السيارات المسروقة من عدمه، وتقدم النائب بالتعازي لأسر أهالي الشهداء ، لافتًا إلى أنه قام بالذهاب إلى معهد الأورام للاطمئنان على حالتهم وتقديم الدعم لهم.



كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.



وأكد بيان، صادر عن الوزارة اليوم أن الأجهزة المعنية قامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.



وأشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.



وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.