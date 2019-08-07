الداخلية في يوم.. 16 حالة بيع بأزيد من السعر الرسمي.. وتموين الجيزة تضبط 60 مخالفة.. وضبط 3 من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط ربة منزل لحيازتها ترامادول ومنشطات جنسية بشبرا الخيمة

حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

خلال 24 ساعة.. أمن الجيزة يضبط 36 متهمًا من تجار المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤر إجرامية









نجحت مباحث التموين بالجيزة في تحرير 60 مخالفة متنوعة في حملة شنتها علي الأسواق والتجار وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث عن ضبط 10 مخالفات عدم حمل شهادة صحية و12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و16 حالة بيع بأزيد من السعر الرسمي وتحرير 8 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلي 14 إنتاج خبز ناقص الوزن.





تم تحرير محاضر بالمخالفات وإخطار النيابات المختصة بها.





وتواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة حملاتها علي الأسواق لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.





وألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة القبض على ربة منزل لقيامها بالاتجار في الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم أحيلت المتهمة للنيابة فتولت التحقيق.





وردت معلومات سرية للمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار وترويج الأقراص المخدرة ترامادول ومنشطات جنسية.





وتم عرض المعلومات على اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة مقيمة بمنطقة عزبة عثمان دائرة قسم أول.





وتم ضبط المتهمة وتدعى " ب م " 32 سنة ربة منزل وبحوزتها 380 قرصا مخدرا ومنشطات جنسية ومبلغ 8410 جنيهات وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.





وواصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة مداهمة عددا من البؤر الإجرامية بنطاق المحافظة وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن سقوط 36 متهما من تجار المخدرات والأسلحة.





أشرف علي الحملة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وأسفرت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 33 متهما، 32 اتجار وتعاطي، 884 جرام حشيش ،790 قرصا مخدرا، 250 جرام بانجو، 130 جرام استروكس، 53 جرام هيروين و 50 جرام فودو.





ونجحت في مجال قضايا الأسلحة النارية في إلقاء القبض علي 6 متهمين وضبط 6 قضايا دفاع وطبنجة عيار 9 مم و 4 فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الأعيرة وبندقية آلية و 8 طلقات مختلفة الأعيرة.





تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.





وتواصل مباحث الجيزة حملاتها تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.





وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة.





البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بناحية عزبة الرملاية دائرة المركز فاشتبهوا فى سيارة ملاكى وحال مشاهدة قائدها للقوات حاول تغيير اتجاهها للاتجاه المعاكس والهرب إلا أنه لم يتمكن فتوقف بالسيارة وترجل منها ثلاثة أشخاص وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.





و قامت القوة بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم وتبين أنهم كل من ( سائقين ، عاطل تبين إصابته بعيار نارى ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى فور وصوله) .. وضبط بحوزتهم عدد ( 2 ) بندقية آلية، و فرد خرطوش، و عدد ( 82 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و وخزينة آلية فارغة، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 500 ) جرام، و عدد ( 6 ) طرب لمخدر الحشيش وزنت ( 600 جم )، و عدد ( 19 ) شريطا لعقارى الترامادول والأبتريل المخدر، و سلاح أبيض، و عدد ( 2 ) ميزان حساس، و عدد ( 9 ) هواتف محمولة، و مبلغ مالى قدره ( 14159 جنيها ) .





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وأن الأسلحة المضبوطة بحيازتهم للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم وأن السيارة المضبوطة ملك أحد السائقين ويستخدمونها فى عملية النقل والترويج .



