حوادث وضحايا في يوم.. مصرع وإصابة شخصين بحادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالبحيرة.. أهالي قرية بلكيم بالغربية يعثرون على طفل رضيع داخل المقابر

مصرع شخصين فى حادث تصادم بمركز الواسطى شمال بنى سويف

مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بقرية ميت بدر حلاوة شقيقان يقتلان سائقا ويسرقان سيارته في شبرا الخيمة





لقى شخص مصرعه كما أصيب آخر باشتباه كسر بالجمجمة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بالطريق الزراعى السريع أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة والمصاب لذات المستشفى.





تلقى اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل و توك توك بالطريق الزراعى السريع وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث امام قرية كفر مساعد بدائرة المركز بسبب السرعة الزائدة .





أسفر الحادث عن مصرع عاطف جلال عوف ٤٧ سنة وإصابة محمود عيد رجب ٢٠ سنة باشتباه كسر بالجمجمة.





تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بالمستشفى المركزى والمصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





كما لقى شخصان مصرعهما اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية أمام كوبرى أنفسط التابع لمركز الواسطى شمال بنى سويف.





تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بوقوع حادث مرورى أمام كوبرى أنفسط التابع لمركز الواسطى.





نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "سعيد رمضان سيد جوده" 33 سنة عامل مقيم محافظة الفيوم، جثة هامدة و"حسام فضلون سيد" 25 سنة مقيم محافظة الفيوم جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.





فيما لقي شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه غرقا أثناء استحمامه فى مياه ترعة نيلية بقرية ميت بدر حلاوه بمركز سمنود ووفاته عقب جرفه التيار بسبب اسفكسيا الغرق.





وتم انتشال جثمانه استعدادا لدفنه بمقابر العائلة بذات القرية.





تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث الواقعة .





كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورها بالانتقال إلي مكان الحادث وتبين مصرع الشاب يدعي " مجدي عبد الفتاح الدغبشي " 21 سنة وقيامه بالاستحمام مما تسبب فى وفاته لارتفاع منسوب المياه بذات الترعة كما تم انتشال الجثة بواسطة قوات الانقاذ النهري .





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح ودفن الجثة.





وفى سياق متصل شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء واقعة العثور على طفل حديث الولادة على قيد الحياة، داخل المقابر.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد بعثور الأهالي على طفل رضيع يبكي داخل المقابر.





كما تم استدعاء قوات النجدة وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق.









وفى ذات السياق ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالتنسيق مع قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة القبض على شقيقين لقيامهما بقتل سائق على طريق بلبيس بدائرة قسم السلام والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وسيارته وإخفائها في شبرا الخيمة وأحيل المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة بضبط سيارة بدائرة القسم وبداخلها سكين مدممة.





وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عاطل 25 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات ومحكوم عليه في قضية سرقة وتم ضبطه أثناء توجهه لاستقلال السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل قائد السيارة المضبوطة بالسكين المعثور عليه بداخلها بالاشتراك مع شقيقه 34 سنة سائق ومحكوم عليه في 4 قضايا تبديد وتم القبض عليه.





وقال المتهم في اعترافاته إنه وشقيقه من مدمني المواد المخدرة وبسبب مرورهما بضائقه مالية فخططا لسرقة سيارة أجرة والتصرف فيها بالبيع، ويوم الواقعة قاما باستقلال السيارة قيادة المجنى عليه من شارع أحمد سعيد بدائرة قسم الوايلى بزعم توصيلهما لطريق بلبيس، وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة تعديا عليه بالضرب باستخدام السكين المعثور عليها فأحدثا إصابته التي أودت بحياته واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول.





وبمواجهة شقيقه اعترف بنفس المضمون وأرشد عن التليفون المحمول الخاص بالمجنى عليه حوزة زوجته 32 سنة ربة منزل وتم ضبطها ونفت علمها بكونه من متحصلات سرقة، وبإرشادها تم ضبط الهاتف لدى صاحب سنترال بدائرة قسم شبرا الخيمة أول، وتم تحرير ملحق إخطار بقسم أول شبرا الخيمة تنسيقا مع قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة.