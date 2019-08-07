وزارة التضامن تطلق مبادرة بداية جديدة للمتعافين من الإدمان.. برلمانيون: تطبيقها وفقًا للمعايير الدولية ضرورة.. ورقة رابحة لتغير مسار حياتهم للأفضل

هشام جمعة: مبادرة بداية جديدة هدفها تغير النظرة الاجتماعي للمدمن

تضامن النواب تكشف فوائد مبادرة بداية جديدة في القضاء على الإدمان

برلماني عن مبادرة بداية جديدة: هدفها تحويل المدمن لمواطن صالح





أكد الدكتور هشام جمعة ، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مبادرة باسم "بداية جديدة " للمتعافين من الإدمان من خلال توفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل.





ولفت جمعة، خلال لقائه ببرنامج "انبوكس " المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" مساء الثلاثاء ، إلى أن فكرة المبادرة بدأت منذ عام 2015.





وأضاف أن هذه المبادرة جاءت من أجل تغيير النظرة المجتمعية أو الوصمة الاجتماعية التى تأخذ بعض الأشخاص الذي ينظرون إلى المدمن أو المتعافي من الإدمان على أنه شخص مجرم أو منحرف .





وأوضح أن كثيرا من المتعافين من الإدمان بعد خروجهم من المصحة يشعرون برفض أو عدم تقبل المجتمع لهم بشكلهم الجديد ، لافتا إلى أن المشاريع مختلفة و متنوعة حيث إنها تتم من خلال التعاون مع ناصر الاجتماعي.





وفي هذا الإطار أيد محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، مبادرة "بداية جديدة" للمتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل، مشيرًا إلى أنه لابد من تطبيقها وفقًا للمعايير الدولية لضمان نجاحها.





وأضاف "ابو حامد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مرحلة مابعد العلاج الطبي هي المرحلة الأهم في القضاء نهائيًا على ظاهرة الإدمان في مصر، مشيرًا إلى أن هناك كثير من المتعافين من المخدرات بعد تعافيهم بفترة يعودون إلى الإدمان مرة أخرى.





وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان إلى أن توفير قروض لهم لإنشاء مشاريع سيعمل على إعادة تأهيلهم مرة أخرى ليكونوا مستعدين للانخراط في سوق العمل والتفكير في المستقبل.





كما أشاد هاني مرجان عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود وزارة التضامن بطلاق حملة "بداية جديدة" لاستهداف دعم المتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل.



