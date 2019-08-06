حكم الحج عن أكثر من شخص في نية واحدة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن المعلوم شرعًا أن الحج لا يقع إلا عن شخص واحد، وأنه لا يصح في نية الحج التشريك بين أكثر من نية، فلا يصح أن تكون الحجة الواحدة إلا عن شخص واحد، لكنه إذا فعل ونوى أنها عن أكثر من شخص فإنها تكون للشخص المباشر لأعمال الحج وحده دون غيره.



جاء ذلك في إجابته عبر صفحته بـ«فيسبوك» عن سؤال: «هل يجوز الحج عن أكثر من شخص من أقاربي ممن توفاهم الله تعالى، في حجة واحدة؟».



ونقلت قول مؤلف كتاب كشاف القناع: «وإن أحرم عن اثنين استناباه في حج وعمرة؛ وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر».







