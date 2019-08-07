خاص.. أول تعليق من المقاولون العرب على حديث مرتضى منصور وصورة سيد عبدالحفيظ.. فيديو

علّق المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة على هجوم رئيس نادى الزمالك عليه بعد لقاء المقاولون والأهلى الذى تم فيه حسم لقب الدورى للمارد الأحمر.





وقال "عادل" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لا أريد التعليق على هذه الإساءات، أشكره على كل كلامه وأترك الحكم للناس في هذا الأمر".





وتابع عن صورته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قائلًا: "أعتقد أن التليفزيون موجود، وأنا لست فى وضع دفاع عن نفسى وبرغم أن الصورة قبل بداية اللقاء ولكننا نرى فى العالم كله أن كلا الجهازين الفنيين يتصافحان بعد المباراة وليس فى هذا أى مشكلة".



