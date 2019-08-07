جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية خلال 24 ساعة

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.



أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة .. وذلك على النحو التالى:-



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر من ضبط (عاطل- سن 29 - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية " نشل").. حال إستقلاله دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " ، وبحوزته (3 هاتف محمول) ، وبمناقشته عن مصدرها.. إعترف بسرقتها بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، وأمكن التوصل إلى المجنى عليهم ، وبإستدعائهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.



فيما تبلغ لقسم شرطة الشرابية من (صاحب معرض قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عدد (10 "جنط" حديدى خاص بإطارات الدراجات النارية) من داخل المخزن ملكه بدائرة القسم.. بإجراء التحريات وجمع المعلومات.. توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق - سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم قضية "مخدرات ".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الشباك" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (تاجر دراجات نارية- سن 34 - مقيم بدائرة القسم).. بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قيام (عاطل- سن 33 - مقيم بالجيزة - مسجل خطر سرقات عامة - وسبق إتهامه فى 22 قضية متنوعة) بإرتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج".. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى (مستأجرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 23 حادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب بإستخدام السيارة المضبوطه بحوزته ، وقد تم التوصل إلى المجنى عليهم وبإستدعائهم تعرفوا على المضبوطات.





فيما أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الحدائق قيام كلٍ من( ربة منزل "مسجلة خطر سبق إتهامها فى 9 قضايا متنوعة" - ربة منزل "سبق إتهامها فى 6 قضايا متنوعة" – سائق "توك توك" ).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين وخاصةً كبار السن من أمام مكاتب البريد بأسلوب " النشل " .



عقب إيهامهم بمساعدتهم وتوصيلهم بإستخدام مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأخير.. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم ، وبحوزة الثالث المركبة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع.



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 6 حوادث سرقة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 12 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة وأضافوا بتصرفهم بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنه ", وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى.. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم.



وفى سياق متصل تبلغ لقسم شرطة الوايلى من صاحب مخزن زجاج- كائن بدائرة القسم .. بإكتشافه سرقة (4 مفصلات - 66 مفصلة كالون، شنيور) من داخل المخزن ملكه.. بالإنتقال والفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته.. بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - سبق إتهامهما فى 4 قضايا متنوعة – مقيمان بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عتلة حديدية) المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سيىء النية " ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.



كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة ضبط (عاطل - سن 47 - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء – "مسجل خطر" سرقات عامة - سبق إتهامه فى 38 قضية "سرقة متجر" ) ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية " سرقة " .. حال إستقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "15 ألف جنيه ، 100 دولار" - 2 هاتف محمول- 20 عبوة مواد غذائية - ماكينة "كاشير" - مقص حديدى - مفك).



بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقة المبالغ المالية والهاتفين المضبوطين بحوزته من داخل محل ملابس بدائرة القسم ، وسرقة عبوات المواد الغذائية ، وماكينة كاشير من داخل محل بقالة بمنطقة فيصل بالجيزة بأسلوب " كسر الباب " بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.



بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة ، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب (9)حوادث بذات الأسلوب ، وأقر بشرائه للسيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع السرقة , وتصرفه فى باقى المسروقات بالبيع لأشخاص لايمكنه الإرشاد عنهم ، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

