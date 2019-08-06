اهم الاخبار | الخارجية الفرنسية: نقف جنبا إلى جنب مع مصر في الحرب ضد الإرهاب.. الناموس ينجذب للنساء الحوامل.. ورد المقاولون على مفاوضات الأهلي مع طاهر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الخارجية الفرنسية : نقف جنبا إلى جنب مع مصر في الحرب ضد الإرهاب
أكدت الخارجية الفرنسية وقوفها الدائم مع مصر جنبا إلى جنب في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يضرب البلاد منذ رحيل الإخوان عن سدة الحكم.. للمزيد اضغط هنا
رئيس تحرير الاتحاد الإماراتية: لا فرصة لـ نجاح الإخوان مجددا في السودان
قال حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، إنه لا مفاجأة في رفض «المؤتمر الوطني» وثيقة الإعلان الدستوري السوداني فالصيغة السياسية الجديدة بجوهرها وتفاصيلها تمثل نقيضًا لثلاثين عامًا من حكم عمر البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل الماضي، لكن يجدر التوقف عند خبث الخطاب الذي ساقه الحزب مبررًا لمعارضته توقيع المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير وثيقة العهد الجديد في هذا البلد.. للمزيد اضغط هنا
فرنسا تجدد التزامها الكامل بالوقوف مع مصر في مكافحة الإرهاب
جددت فرنسا التزامها الكامل بالوقوف مع مصر في مكافحة الإرهاب و ذلك بعد الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد أمام المعهد القومي للأورام، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.. للمزيد اضغط هنا
ألمانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي أمام معهد الأورام
أدانت السفارة الألمانية بالقاهرة بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بشارع قصر العيني بالقاهرة.
وأكدت السفارة - في بيان لها - استنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة كثير من الأبرياء وإصابة آخرين.. للمزيد اضغط هنا
لبنان: نواب تيار المستقبل يؤكدون تضامنهم مع مصر في مواجهة الإرهاب
أكد أعضاء مجلس النواب اللبناني عن (تيار المستقبل) تضامنهم الكامل مع مصر والمصريين في المواجهة مع الإرهاب، مقدمين التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وأدى إلى سقوط العديد من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح.. للمزيد اضغط هنا
بعد العثور عليها وسط الشارع .. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة أوسيم
تجري نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في العثور على جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بطريق البراجيل، وقررت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية ندب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة لتحديد أسباب الوفاة.. للمزيد اضغط هنا
خاص.. أول رد من المقاولون العرب على مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر وسبب تعثرها.. فيديو
علق المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة على الأنباء والتقارير الصحفية التى تشير إلى اقتراب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول من الانتقال للنادى الأهلى.
وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن طاهر لاعب واعد ومحترف وشديد الاحترام والأهم أن اللاعب مرتبط بوكيل إنجليزى لتسويقه خارجيًا ولا يستطيع التحرك بدونه".. للمزيد اضغط هنا
عبد الحفيظ يقطع الشك باليقين: جيرالدو في القائمة الأفريقية لـ الأهلي
نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى ما تردد خلال الساعات الماضية حول خروج الانجولى جيرالدو من القائمة الافريقية للأهلى.. للمزيد اضغط هنا
مع بداية نزول أفلام عيد الأضحى .. إيرادات ضعيفة لـ كازابلانكا
بعد 8 أسابيع من بدء عرضه حقق فيلم كازابلانكا إجمالي إيرادات 77 مليونا و623 الفا و962 جنيها، وفق ما صرح به الموزع محمود الدفراوي.. للمزيد اضغط هنا
رغم الخلافات بينهما .. أصالة تقلد أنغام بـ بوستر ألبوم في قربك
بدأت الفنانة السورية أصالة الترويج لألبومها الجديد في قربك من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت بوستر دعائي لإحدى أغنيات الألبوم بعنوان نكتة بايخة.. للمزيد اضغط هنا
ست الحبايب.. أحمد حجازي عن فوتوسيشن التخرج: أمي تعبت في حياتها ولم أتوقع رد الفعل
كشف أحمد حامد حجازي، الشاب الذي قام بعمل جلسة تصوير مع والدته، واحتفل معها بتخرجه من كلية الآداب جامعة طنطا أسباب الاحتفال بهذه الطريقة.
وقال أحمد حامد حجازي في تصريحات تليفزيونية، "والدتي تعبت كثيرا في حياتها وحاولت أن أقدم حاجة بسيطة لها ولم أتوقع رد الفعل الإيجابي على جلسة التصوير".. للمزيد اضغط هنا
جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب نقد أجنبي ومواد مخدرة.. صور
أحبطت جمارك الطرود البريدية برئاسة عبدالمنعم عليوة، 3 محاولات لتهريب نقد أجنبي ومستلزمات طبية ومواد مخدرة.. للمزيد اضغط هنا
الأسباب عجيبة.. الناموس ينجذب للنساء الحوامل.. تفاصيل
كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة إمبريال في لندن ان البعوض ينجذب بشكل أكبر للحوامل، بخلاف غيرهم، بسبب ارتفاع درجة حرارة المرأة الحامل نصف درجة خلال حملها.
وكشف الباحثون ان الناموس ينجذب إلى الأجسام الدافئة، وبما ان النساء الحوامل تكون درجة حرارة أجسامهن مرتفعة، ويصبح الناموس أكثر انجذابا لهن من الآخرين حولهن.. للمزيد اضغط هنا
الجوزاء تحول إلى الثور.. اعرف برجك الجديد
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى على السوشيال ميديا، صور تغير خريطة التواريخ الخاصة بالأبراج الفلكية، التي نشرتها الصفحة الرسمية للجمعية الفلكية.. للمزيد اضغط هنا
الخارجية الفرنسية : نقف جنبا إلى جنب مع مصر في الحرب ضد الإرهاب
أكدت الخارجية الفرنسية وقوفها الدائم مع مصر جنبا إلى جنب في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يضرب البلاد منذ رحيل الإخوان عن سدة الحكم.. للمزيد اضغط هنا
رئيس تحرير الاتحاد الإماراتية: لا فرصة لـ نجاح الإخوان مجددا في السودان
قال حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، إنه لا مفاجأة في رفض «المؤتمر الوطني» وثيقة الإعلان الدستوري السوداني فالصيغة السياسية الجديدة بجوهرها وتفاصيلها تمثل نقيضًا لثلاثين عامًا من حكم عمر البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل الماضي، لكن يجدر التوقف عند خبث الخطاب الذي ساقه الحزب مبررًا لمعارضته توقيع المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير وثيقة العهد الجديد في هذا البلد.. للمزيد اضغط هنا
فرنسا تجدد التزامها الكامل بالوقوف مع مصر في مكافحة الإرهاب
جددت فرنسا التزامها الكامل بالوقوف مع مصر في مكافحة الإرهاب و ذلك بعد الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد أمام المعهد القومي للأورام، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.. للمزيد اضغط هنا
ألمانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي أمام معهد الأورام
أدانت السفارة الألمانية بالقاهرة بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بشارع قصر العيني بالقاهرة.
وأكدت السفارة - في بيان لها - استنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة كثير من الأبرياء وإصابة آخرين.. للمزيد اضغط هنا
لبنان: نواب تيار المستقبل يؤكدون تضامنهم مع مصر في مواجهة الإرهاب
أكد أعضاء مجلس النواب اللبناني عن (تيار المستقبل) تضامنهم الكامل مع مصر والمصريين في المواجهة مع الإرهاب، مقدمين التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وأدى إلى سقوط العديد من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح.. للمزيد اضغط هنا
بعد العثور عليها وسط الشارع .. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة أوسيم
تجري نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في العثور على جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بطريق البراجيل، وقررت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية ندب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة لتحديد أسباب الوفاة.. للمزيد اضغط هنا
خاص.. أول رد من المقاولون العرب على مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر وسبب تعثرها.. فيديو
علق المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة على الأنباء والتقارير الصحفية التى تشير إلى اقتراب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول من الانتقال للنادى الأهلى.
وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن طاهر لاعب واعد ومحترف وشديد الاحترام والأهم أن اللاعب مرتبط بوكيل إنجليزى لتسويقه خارجيًا ولا يستطيع التحرك بدونه".. للمزيد اضغط هنا
عبد الحفيظ يقطع الشك باليقين: جيرالدو في القائمة الأفريقية لـ الأهلي
نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى ما تردد خلال الساعات الماضية حول خروج الانجولى جيرالدو من القائمة الافريقية للأهلى.. للمزيد اضغط هنا
مع بداية نزول أفلام عيد الأضحى .. إيرادات ضعيفة لـ كازابلانكا
بعد 8 أسابيع من بدء عرضه حقق فيلم كازابلانكا إجمالي إيرادات 77 مليونا و623 الفا و962 جنيها، وفق ما صرح به الموزع محمود الدفراوي.. للمزيد اضغط هنا
رغم الخلافات بينهما .. أصالة تقلد أنغام بـ بوستر ألبوم في قربك
بدأت الفنانة السورية أصالة الترويج لألبومها الجديد في قربك من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت بوستر دعائي لإحدى أغنيات الألبوم بعنوان نكتة بايخة.. للمزيد اضغط هنا
ست الحبايب.. أحمد حجازي عن فوتوسيشن التخرج: أمي تعبت في حياتها ولم أتوقع رد الفعل
كشف أحمد حامد حجازي، الشاب الذي قام بعمل جلسة تصوير مع والدته، واحتفل معها بتخرجه من كلية الآداب جامعة طنطا أسباب الاحتفال بهذه الطريقة.
وقال أحمد حامد حجازي في تصريحات تليفزيونية، "والدتي تعبت كثيرا في حياتها وحاولت أن أقدم حاجة بسيطة لها ولم أتوقع رد الفعل الإيجابي على جلسة التصوير".. للمزيد اضغط هنا
جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب نقد أجنبي ومواد مخدرة.. صور
أحبطت جمارك الطرود البريدية برئاسة عبدالمنعم عليوة، 3 محاولات لتهريب نقد أجنبي ومستلزمات طبية ومواد مخدرة.. للمزيد اضغط هنا
الأسباب عجيبة.. الناموس ينجذب للنساء الحوامل.. تفاصيل
كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة إمبريال في لندن ان البعوض ينجذب بشكل أكبر للحوامل، بخلاف غيرهم، بسبب ارتفاع درجة حرارة المرأة الحامل نصف درجة خلال حملها.
وكشف الباحثون ان الناموس ينجذب إلى الأجسام الدافئة، وبما ان النساء الحوامل تكون درجة حرارة أجسامهن مرتفعة، ويصبح الناموس أكثر انجذابا لهن من الآخرين حولهن.. للمزيد اضغط هنا
الجوزاء تحول إلى الثور.. اعرف برجك الجديد
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى على السوشيال ميديا، صور تغير خريطة التواريخ الخاصة بالأبراج الفلكية، التي نشرتها الصفحة الرسمية للجمعية الفلكية.. للمزيد اضغط هنا