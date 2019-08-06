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فن

اخبار الفن.. زوج أنغام يكشف سر قطع علاقته بـ أصالة .. وابنة علي ربيع بـ المايوه

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:57 م
انغام مع زوجها أحمد
انغام مع زوجها أحمد إبراهيم
محمد نبيل
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

شريهان: اللهم اجعل هذا البلد آمنا
أدانت الفنانة الكبيرة شريهان حادث معهد الأورام الإرهابي، الذي راح ضحيته العشرات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ـ"إنستجرام".
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ابنة علي ربيع بـ المايوه على البحر
نشرت ندى محمود، طليقة الفنان على ربيع صورا جديدة لابنتهما "مليكة" عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
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 رضوى الشربيني تشعل تويتر بـ تغريدة مثيرة
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" ، وقالت رضوى الشربيني "حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس...الحب والأصل".
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بسبب ظهوره عاريا .. هجوم حاد على آسر ياسين
فاجأ الفنان "آسر ياسين" جمهوره بشكل جديد حيث نشر صوره عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وهو يستعرض فيها ضخامة جسمه مرتديا نظارة شمس فى جلسة تصوير لمجلة عالمية تصدر غلافها منذ أيام.
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أحمد إبراهيم يكشف عن سر قطع علاقته بـ أصالة وطارق العريان بعد الزواج من أنغام
صرح الملحن أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام أن علاقته بالفنانة أصالة والمخرج طارق العريان توقفت.
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