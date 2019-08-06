اخبار الحوادث.. مفاجأة في قضية طفلة العياط.. وضحية إهمال الأسرة في قها أمام الطب النفسي

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
*مفاجأة فى قضية طفلة العياط.. صديقا القتيل أكدا أقوال المتهمة
شهدت جلسة تجديد حبس طفلة العياط المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في اغتصابها اليوم مفاجأة عندما لم يتمكن المتهمان الآخران صديقا المجني عليه من إنكار رواية الطفلة بأنهما كانا برفقتها في حديقة الحيوان قبل تركها والاتفاق مع القتيل على استدراجها.
* تجديد حبس القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة.
*لوحة فوم وصاروخ كهربائي السبب.. حريق هائل في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي
استيقظ سكان مدينة 6 أكتوبر صباح اليوم الثلاثاء، على حريق هائل في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، وأدخنة متصاعدة ونيران بالقرب منها بمدينة 6 أكتوبر.
*بسبب الكيف.. شقيقان يقتلان سائقا ويسرقان سيارته في شبرا الخيمة
ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالتنسيق مع قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة القبض على شقيقين لقيامهما بقتل سائق على طريق بلبيس بدائرة قسم السلام والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وسيارته وإخفائها في شبرا الخيمة وأحيل المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.
*أهالي قرية بلكيم بالغربية يعثرون على طفل رضيع داخل المقابر
شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء واقعة العثور على طفل حديث الولادة على قيد الحياة، داخل المقابر.
*بعد العثور عليها وسط الشارع .. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة أوسيم
تجري نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في العثور على جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بطريق البراجيل، وقررت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية ندب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة لتحديد أسباب الوفاة.
* إصابة 12 عاملا .. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع فوم بالعاشر من رمضان
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، من السيطرة علي حريق هائل شب فى مخزن تابع لشركة لإنتاج الفوم، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.
* حبس سائق وعاملة سرفيس بملهى ليلي في قضية أعمال منافية للآداب في الغردقة
قررت نيابة الغردقة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات معه، على خلفية اتهامه بإدارة شقة يمتلكها في الأعمال المنافية للآداب، وكذلك حبس عاملة سيرفيس في أحد الملاهي الليلية بالغردقة لمدة 4 أيام، بعد أن تم ضبطها أثناء ممارستها الرذيلة داخل الشقة المذكورة.
*خطابات بريدية بالمخدرات بـ مطار القاهرة.. حبس 4 أشخاص بتهمة التهريب
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس 4 أشخاص، لاتهامهم بتهريب عدد من الخطابات البريدية تحوى مواد مُخدرة بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم .
كشف مصدر أمني ملابسات العثور على جثة طفل مقتول بعد أيام من اختفائه بمدينة كرداسة، حيث أشارت أصابع الاتهام إلي ارتكاب ربة منزل الجريمة لخلافات بينها وبين أسرة المجني عليه.
* عرض طفلة ضحية الإهمال الأسري بـ قها على لجنة من الطب النفسي
شكلت مستشفى بنها الجامعي لجنة من الأطباء النفسيين، لفحص الطفلة ريهام عزت 4 سنوات من مدينة قها والمعروفة إعلاميا بضحية "الإهمال الأسري"، حيث استقبلها المستشفى مصابة بكسر في الضلوع وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد.
*مفاجأة فى قضية طفلة العياط.. صديقا القتيل أكدا أقوال المتهمة
شهدت جلسة تجديد حبس طفلة العياط المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في اغتصابها اليوم مفاجأة عندما لم يتمكن المتهمان الآخران صديقا المجني عليه من إنكار رواية الطفلة بأنهما كانا برفقتها في حديقة الحيوان قبل تركها والاتفاق مع القتيل على استدراجها.
* تجديد حبس القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة.
*لوحة فوم وصاروخ كهربائي السبب.. حريق هائل في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي
استيقظ سكان مدينة 6 أكتوبر صباح اليوم الثلاثاء، على حريق هائل في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، وأدخنة متصاعدة ونيران بالقرب منها بمدينة 6 أكتوبر.
*بسبب الكيف.. شقيقان يقتلان سائقا ويسرقان سيارته في شبرا الخيمة
ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالتنسيق مع قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة القبض على شقيقين لقيامهما بقتل سائق على طريق بلبيس بدائرة قسم السلام والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وسيارته وإخفائها في شبرا الخيمة وأحيل المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.
*أهالي قرية بلكيم بالغربية يعثرون على طفل رضيع داخل المقابر
شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء واقعة العثور على طفل حديث الولادة على قيد الحياة، داخل المقابر.
*بعد العثور عليها وسط الشارع .. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة أوسيم
تجري نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في العثور على جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بطريق البراجيل، وقررت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية ندب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة لتحديد أسباب الوفاة.
* إصابة 12 عاملا .. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع فوم بالعاشر من رمضان
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، من السيطرة علي حريق هائل شب فى مخزن تابع لشركة لإنتاج الفوم، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.
* حبس سائق وعاملة سرفيس بملهى ليلي في قضية أعمال منافية للآداب في الغردقة
قررت نيابة الغردقة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات معه، على خلفية اتهامه بإدارة شقة يمتلكها في الأعمال المنافية للآداب، وكذلك حبس عاملة سيرفيس في أحد الملاهي الليلية بالغردقة لمدة 4 أيام، بعد أن تم ضبطها أثناء ممارستها الرذيلة داخل الشقة المذكورة.
*خطابات بريدية بالمخدرات بـ مطار القاهرة.. حبس 4 أشخاص بتهمة التهريب
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس 4 أشخاص، لاتهامهم بتهريب عدد من الخطابات البريدية تحوى مواد مُخدرة بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم .
* مصادر أمنية تكشف ملابسات مقتل طفل بعد تغيبه بكرداسة.. سيدة وراء الجريمة
كشف مصدر أمني ملابسات العثور على جثة طفل مقتول بعد أيام من اختفائه بمدينة كرداسة، حيث أشارت أصابع الاتهام إلي ارتكاب ربة منزل الجريمة لخلافات بينها وبين أسرة المجني عليه.
* عرض طفلة ضحية الإهمال الأسري بـ قها على لجنة من الطب النفسي
شكلت مستشفى بنها الجامعي لجنة من الأطباء النفسيين، لفحص الطفلة ريهام عزت 4 سنوات من مدينة قها والمعروفة إعلاميا بضحية "الإهمال الأسري"، حيث استقبلها المستشفى مصابة بكسر في الضلوع وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد.