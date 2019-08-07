الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تقيم ملتقى تعريفياً للطلاب.. اليوم

تقيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ملتقى تعريفيا للطلاب وذويهم لشرح طبيعة الدراسة بالجامعة والإجابة على كل الاستفسارات، وذلك في المقر الإداري بالقرية الذكية بالسادس من أكتوبر .





قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، أن الملتقى التعريفى يتزامن مع استعدادات الجامعة لاستقبال الدفعة الثالثة للدراسة في كليتين بها، هما الهندسة وإدارة الأعمال.





واضاف الجوهرى ان الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قد اعلنت عن توافر منح دراسية للمتقدمين لمرحلة البكالوريوس لكليتي الهندسة و ادارة الأعمال الدولية للعام الأكاديمى 2019/2020 بناءً على تفوقهم العلمى وحالتهم المالية.



