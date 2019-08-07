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تعليم

الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تقيم ملتقى تعريفياً للطلاب.. اليوم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
كريم عاطف
تقيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ملتقى تعريفيا للطلاب وذويهم لشرح طبيعة الدراسة بالجامعة والإجابة على كل الاستفسارات، وذلك في المقر الإداري بالقرية الذكية بالسادس من أكتوبر .

قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، أن الملتقى التعريفى يتزامن مع استعدادات الجامعة لاستقبال الدفعة الثالثة للدراسة في كليتين بها، هما الهندسة وإدارة الأعمال.

واضاف الجوهرى ان الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قد اعلنت عن توافر منح دراسية للمتقدمين لمرحلة البكالوريوس لكليتي الهندسة و ادارة الأعمال الدولية للعام الأكاديمى 2019/2020 بناءً على تفوقهم العلمى وحالتهم المالية.

وأكدت الجوهرى ان القبول يعتمد على اجتياز اختبارات القبول وتوافر الأماكن الشاغرة لجميع حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبة علمي علوم - علمي رياضة) والشهادات الاجنبية والعربية والأزهرية بشرط تحقيق حد أدنى .

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