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حوادث

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و47 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:43 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5592 مخالفة مرورية متنوعة و47 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة ، ومخالفات السرعة الزائدة عن ضبط (5592) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها (2179) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

فيما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (47) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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