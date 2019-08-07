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اقتصاد

تموين شمال سيناء: سوق الثلاثاء والمحال التجارية في الشيخ زويد تعمل بشكل طبيعي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:02 ص
توصيل غاز منزلي
توصيل غاز منزلي
محمد صبيح
أكد المهندس فتحي راشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، أن سوق الثلاثاء التجاري في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات في عمليات البيع والشراء للمستهلكين.

ونفي المحاسب فتحي راشد، إغلاق السوق والمحال التجارية به، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن الحالة التجارية تسير بشكل طبيعي، بالإضافة إلي وجود غرفة عمليات بمديرية التموين والتجارة الداخلية في مدينة العريش لتلقي وحل جميع الأزمات التي قد تحدث للتجار في مدينة الشيخ زويد.

وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء إن هناك تواصلا مستمرا مع الغرفة التجارية في شمال سيناء لتسهيل عمليات دخول سيارات السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الي المحال التجارية في مدينة الشيخ زويد، بالإضافة إلى وضع خطة لتأمين تلك السيارات منذ خروجها من مدن القناة وحتى وصولها الي الشيخ زويد.

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