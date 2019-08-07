تموين شمال سيناء: سوق الثلاثاء والمحال التجارية في الشيخ زويد تعمل بشكل طبيعي

أكد المهندس فتحي راشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، أن سوق الثلاثاء التجاري في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات في عمليات البيع والشراء للمستهلكين.





ونفي المحاسب فتحي راشد، إغلاق السوق والمحال التجارية به، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن الحالة التجارية تسير بشكل طبيعي، بالإضافة إلي وجود غرفة عمليات بمديرية التموين والتجارة الداخلية في مدينة العريش لتلقي وحل جميع الأزمات التي قد تحدث للتجار في مدينة الشيخ زويد.



