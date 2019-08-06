اخبار الرياضة.. الأهلي يوافق على رحيل زكريا.. حلم الزمالك في مونديال الأندية يتبخر.. الأهلي واطلع بره تذاع على هذه القناة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الثلاثاء 6-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :- منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الضوء الأخضر لمؤمن زكريا للرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعدم وجود مكان لقيده نهائيًا.- أعلنت قناة "أون سبورت" الفضائية عن إذاعة مباراة الأهلي واطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا (2019-2020).- يحسم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " CAF " مصير نهائى مسابقة دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى بعد حالة الشد والجذب التى شهدتها الأيام الماضية.- تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن سر تفوق الأندية الجنوب أفريقية على نظيرتها المصرية خلال السنوات الاخيرة.- تلقي النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتجديد رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الإفريقي "كاف" لموسم 2019-2020، ليصبح النادي الوحيد الذي يحصل على الرخصة بشكل مستمر منذ العمل بنظام تراخيص الأندية المحترفة عام 2012.- كشف مصدر مطلع داخل نادي اف سي مصر أسباب تقدم محمد صلاح المدير الفني لنادي اف سي مصر بالاستقالة وتعيين أسامة نبيه خلفا له في مهمة الفريق الأولى بالدوري الممتاز.- اشتعل غضب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري بسبب عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه أمام منافسه الدحيل في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ال16 من دوري ابطال اسيا .شنت صحيفة "المنتخب" المغربية هجوما شديدا على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي لكرة القدم "كاف"، وتم اتهامه بالفشل في ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.