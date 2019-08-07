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حوادث

النقل والمواصلات والتموين تشن حملات وتحقق نتائج إيجابية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:51 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
اسلام مقلد
شنت أجهزة وزارة الداخلية خاصة الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. من بينها الآتى:-

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

وأسفرت جهودها عن ضبط (5) قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (972) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (867) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (10057) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

وفى سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (459) قضية متنوعة. 

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